Запрет TikTok в США: что нужно знать о новом законе

Будущее TikTok в США под вопросом. Президент Джо Байден подписал закон, согласно которому социальная сеть либо должна прекратить работу в стране, либо перейти под управление других собственников. Портал Techcrunch рассказал все, что нужно знать о потенциальном запрете TikTok в США.

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Что произошло

Комитет Палаты представителей США по энергетике и торговле представил новый закон, который призван вынудить владельца TikTok, компанию ByteDance, продать платформу. Таким образом правительство США хочет либо отделить популярную соцсеть от китайских собственников, либо выдворить сервис из страны.

Закон под названием «Акт по защите американцев от приложений, подконтрольных зарубежным неприятелям» сделает нелегальными любые приложения, как-то связанные с недружественными США странами. Их нельзя будет распространять в американских магазинах приложений или хостить на американских сервисах. По определению закона, под запрет также подпадают приложения, принадлежащие компаниям в недружественных странах — а ByteDance базируется в Китае.

По закону TikTok не сможет распространяться в App Store и Play Store на территории США. Постановление, которое многие критики резонно называют «запретом», принудить ByteDance к продаже TikTok в течение девяти месяцев — иначе социальная сеть не сможет легально работать в стране. Помимо этого, закон наделяет президента правом контролировать процесс продажи приложения, чтобы убедиться, что оно больше «не подчиняется недружественной стране».

TikTok попыталась призвать пользователей сопротивляться закону: приложение разослало массовые уведомления американским пользователям с просьбой обратиться к локальным политикам. Несмотря на это, Комитет Палаты представителей США по энергетике и торговле единогласно принял акт 13 марта.

Почему США считает TikTok угрозой национальной безопасности

Для контекста, нет никаких публичных доказательств того, что Китай действительно пользовался данными о пользователях TikTok или как-то скомпрометировал приложение. Но правительство США обеспокоила сама возможность: если Китай захочет воспользоваться базой данных информации об американцах, то никто ему не помешает.

TikTok, в свою очередь, отрицает любые обвинения. CEO ByteDance Шоу Цзы Чю заявил, что компания не является агентом Китая или какой-либо другой страны. Из-за того, что власти США не предоставили убедительных улик «тайной повестки» TikTok, между официальной позицией государства и мнением простых граждан возник большой разрыв. Так, многие молодые люди считают, что политики просто отстали от жизни и не понимаю, как молодежь использует Интернет. Для них и прочих критиков правительства этот конфликт — чистейшей воды политическое позерство, в котором замешаны и старые обиды, и толика расизма.

Как TikTok отреагировала на запрет

Несмотря на поддержку закона внутри правительства США, ситуацию нельзя назвать однозначной. TikTok по-прежнему пользуется огромной популярностью, и в 2024 году в стране пройдут президентские выборы. При базе пользователей в 170 млн человек социальная сеть вряд ли сдастся молча: блогеры с большой аудиторией могут потерять заработок на рекламных сделках, и у них есть платформа, чтобы высказать свое недовольство.

Помимо этого, руководство платформы тоже наверняка будет активно протестовать против решения. Ранее TikTok успешно засудил власти штата Монтана, которые пытались заблокировать социальную сеть на региональном уровне. Федеральный судья отклонил их решение, сочтя блокировку противоречащей конституции.

Наконец, важно понимать, что TikTok обладает гигантским культурным влиянием на США. Даже несмотря на официальный ультиматум в адрес социальной сети, штаб Джо Байдена продолжает публиковать агитационный контент на страничке президента в TikTok. Да и официальное постановление, предписывающее продажу платформы, по факту ничего не гарантирует. Китай ранее уже заявлял, что страна будет сопротивляться принудительной продаже соцсети.