Военным в Южной Корее запретят пользоваться iPhone

Военное командование Южной Кореи намерены ввести запрет на использование iPhone во всех военных учреждениях страны с целью предотвращения утечек конфиденциальной информации. Данная мера может вступить в силу с 1 июня текущего года, сообщает издание Korea Herald.

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Согласно источникам в военных кругах, запрет будет касаться только продукции компании Apple. В то же время, устройства на базе операционной системы Android, включая гаджеты корейской Samsung, ограничения не затронут. Возможно, это связано с тем, что Android-устройства позволяют более гибкую настройку системных функций, что необходимо для выполнения требований национальной безопасности.

В рамках предполагаемых мер, военное ведомство также рассматривает расширение запрета на использование всех типов умных часов и носимых устройств. Если запрет будет применен ко всем подразделениям, он затронет около 500 тыс. военнослужащих.

Причиной таких действий стала несовместимость устройств Apple с требованиями безопасности, а именно невозможность контроля основных функций устройств внешними приложениями. Это связано с политикой компании по защите приватности пользователей, которая не позволяет внешним приложениям вмешиваться в работу системы за исключением камеры.

Сложности связаны с использованием специализированного приложения National Defense Mobile Security, которое с 2013 года является обязательным на смартфонах военнослужащих. Данный сервис блокирует функции камеры, Wi-Fi, модема, USB и микрофона при активации. Причем на Android его функционал реализован без каких-либо проблем благодаря открытой архитектуре системы.