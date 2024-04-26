Samsung выпустила зарядное устройство на 50 Вт

Samsung анонсировала адаптер сверхбыстрой зарядки PD с двумя портами мощностью 50 Вт – Samsung EP-T5020.

© MobiDevices

Особенности

Новый зарядный адаптер Samsung поставляется с кабелем USB C на 5 А. Разработчики добавили протокол USB PD PPS. PPS – это интеллектуальный стандарт зарядки, который точно контролирует напряжение и ток, сводя к минимуму потери преобразования. Другими словами, зарядные устройства, использующие PPS, не претендуют на звание самых быстрых.

Протокол USB PD (Power Delivery) PPS отдаёт приоритет безопасности, совместимости и эффективности устройства. Вместо того чтобы выдавать максимальный ток при максимально возможном напряжении, эти зарядные устройства пытаются сохранить работоспособность аккумулятора и минимизировать выделение тепла.

Samsung EP-T5020 имеет два порта USB-C. Это зарядное устройство может обеспечивать максимальную мощность 50 Вт. При одновременной зарядке двух устройств показатель падает до 25 Вт для каждого девайса.

Сроки выхода и цена

ЗУ Samsung EP-T5020 уже доступно в Европе по цене 69 евро. Зарядное устройство поставляется только в чёрном цвете.