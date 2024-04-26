Инсайдер показал макеты iPhone 16 с двух сторон

В сети появились фотографии макетов сразу всей линейки смартфонов iPhone 16. Фотографиями поделился авторитетный инсайдер DuanRui на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

© DuanRui/X

Источник раскрыл дизайн устройств, показав их спереди и сзади. Это еще раз подтвердило обновленный блок камеры для базовых iPhone 16 и 16 Plus с вертикальным расположением датчиков. В случае с iPhone 16 Pro и 16 Pro Max каких-либо изменений по сравнению с прошлогодними моделями, за исключением того, что на них появилась новая кнопка, нет.

На опубликованных инсайдером снимках видно, что у смартфонов будут выпирать все кнопки, за исключением одной, которую назовут Capture Button. Она будет отвечать за запуск приложения камеры и спуск ее затвора. Судя по всему, эта кнопка будет сенсорной, тогда как все другие останутся физическими, хотя ранее инсайдеры заявляли, что сенсорными будут кнопки регулировки громкости и включения смартфона.

По всей видимости, данные макеты предназначены для производителей сторонних чехлов и прочих аксессуаров для готовящихся смартфонов. Презентация нового поколения iPhone ожидается в сентябре 2024 года.