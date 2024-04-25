Google снова перенесла блокировку сторонних куки-файлов в Chrome

Google уже в третий раз перенесла блокировку сторонних cookie-файлов для всех пользователей браузера Chrome. Об этом сообщил вице-президент Google Privacy Sandbox Энтони Чавес.

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Конкретные причины — согласование этих мер с регулирующими органами. Меры, объявленные Google ещё в 2020 году, за два планировавшихся года так и не были реализованы. Условия и все нюансы реализации запрашивают регуляторы в разных странах, поэтому первоначальный релиз, намеченный на 2022 год, был перенесён на 2023, но в итоге Google ограничилась отказом от куки только для 1% пользователей своего браузера.

Кроме того, рекламная отрасль тоже должна подготовиться каким-то образом формировать рекламное таргетирование без получения дополнительной информации о пользователях.

Также Чавес отметил, что разработчики Google начнут расширенное тестирование API Privacy Sandbox в августе. Новый набор API включает системы Fledge или Topics API, которые, как утверждает Google, могут обеспечить баланс между сохранением конфиденциальности и «продолжением поддержки экономики онлайн-рекламы, являющейся ядром бизнеса компании».

Но известно, что один из европейских регуляторов, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), одобрило подход Google к реализации отказа от куки, потому, возможно, этот перенос релиза новой технологии окажется последним.