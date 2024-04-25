Анализ ДНК раскрыл брачные практики древнего народа аваров

Ученые раскрыли брачные практики загадочной культуры аваров благодаря анализу ДНК, который охватил 9 поколений этого народа. Свои результаты международная группа исследователей опубликовала в журнале Nature.

Авары поселились в Карпатском бассейне в середине VI века. Структура их общества строилась вокруг лидера — кагана, — которого окружали его войны и их семьи. Первоначально авары были кочевниками, однако к VII веку они стали основывать постоянные поселения и хоронить умерших на больших кладбищах. Хотя царство аваров было сравнительно большим и простиралось от Венгрии до Болгарии, их правление закончилось примерно в 800 году нашей эры после вторжения армии Карла Великого.

Народ не оставил письменной истории, а его язык сохранился лишь в качестве случайных слов, записанных в латинских и греческих текстах. По этой причине изучать их историю ученые решили путем генетического анализа останков.

Специалисты изучили ДНК 424 скелетов, которые обнаружили в четырех аварских кладбищах на территории современной Венгрии. Это позволило определить останки 298 человек, которые были связаны между собой родственными связями. С применением современного программного обеспечения ученым удалось составить генеалогические древо продолжительностью почти в 300 лет.

Выяснилось, что происхождение женщин в этой группе было более разнообразным, чем мужчин. При этом родителей первых на кладбищах и вовсе не обнаружилось. Это позволило предположить, что аварские женщины покидали родные дома и присоединялись к общинам мужей, а хоронили их рядом с новой семьей.

Также исследование показало, что и мужчины, и женщины обычно имели детей более чем от одного партнера. Также команда обнаружила три пары отцов и сыновей, две пары братьев, а также дядю и племянника, которые объединены детьми от общей партнерши. Это доказывает существование у аваров левирата — практики, по которой вдовы вступают в брак с родственниками умершего мужа.