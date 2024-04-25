В Китае обнаружили крупнейшие следы хищного динозавра

Новый вид динозавра-мегараптора обнаружили в Китае. Открытие сделали на основании ископаемых следов.

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Рапторы были быстрыми двуногими хищниками. Их отличительной чертой были острые серповидные когти на лапах.

Рапторы отличались разными размерами. Одни из них были не больше современного пуделя, другие могли вырастать до 1,5 метров в высоту. При этом точный размер самых крупных хищников остается неустановленным.

Авторы нового исследования описали новый вид рапторов на основании цепочки следов, обнаруженных в уезде Лунсянь в 2020 году. Необычно, что в отпечатках ног было только два пальца.

Размер следов достигал 33 см – это самые крупные следы хищников, известные в палеонтологической летописи. Ученые присвоили новому виду научное название Fujianipus yingliangi. Согласно расчетам, мегараптор достигал 1,5 метров в высоту и 4,5 метров в длину. Он являлся одним из крупнейших представителей своей группы.

Гигантский хищник эволюционировал в середине мелового периода. В те времена по Азии бродили тираннозавры и другие исполины мира динозавров.

Находка также помогла лучше понять экологию региона в меловом периоде. Около 90 миллионов лет назад уезд Лунсянь представлял собой илистую речную равнину, где обитало множество древних рептилий, как хищных, так и травоядных, сообщает iScience.

Ранее сообщалось, что неизвестного науке титанозавра обнаружили в Аргентине. Он был в 10 раз меньше сородичей.