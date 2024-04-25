В России зафиксировали снижение цен на iPhone

Средняя цена нового iPhone в России на конец первого квартала 2024 года зафиксировалась на отметке 62,4 тыс. руб., что на 7% ниже прошлогодней цены. Об этом сообщает издание iXBT, со ссылкой на исследование классифайда «Авито».

Из статистики сервиса также следует, что новых смартфонов в первом квартале 2024 года было продано на 31% больше. При этом объем продаж подержанных устройств не изменился.

Средняя цена нового смартфона снизилась на 5% и достигла отметки 50,4 тыс. руб. При этом подержанные устройства наоборот подорожали на 3% до 22,2 тыс. руб.

Самым популярным брендом среди новых устройств на «Авито» оказался Apple – на него пришлось 64% от всех проданных на платформе смартфонов. На втором месте – Samsung с долей 11%. Тройку лидеров замыкает Xiaomi с показателем 10%. Ниже расположились Realme (3%), Infinix (2%) и Honor (1%). Остальные 9% между собой поделили другие вендоры.

Среди подержанных девайсов доли расположились следующим образом: Apple (64%), Samsung (12%), Xiaomi (10%), Honor (3%) и Realme (2%). Еще 7,5% между собой распределили другие бренды.