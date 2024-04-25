Ветеран NASA заявил о создании двигателя, работающего без топлива

Ветеран NASA и соучредитель компании Exodus Propulsion Technologies Чарльз Булер заявил об открытии «новой силы», которая может приводить в движение космические корабли без выброса массы и использования топлива. Как пишет Interesting Engineering, технология основана на явлении асимметрии электростатического давления.

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Булер более 20 лет проработал в NASA как специалист по электростатике. На заре своей карьеры он руководил командой разработчиков бестопливных ракетных двигателей. До 2020 года ученым удавалось получить от «двигателя» лишь незначительную тягу, однако недавно произошел прорыв. Опытный прибор произвел тягу, эквивалентную земному притяжению, что доказало перспективность идеи.

Инженер считает, что правильный подход в использовании явления может позволить «генерировать силы», не похожие ни на какие из ранее использованных.

«Именно эту силу мы будем использовать для приведения в движение объектов в течение следующих 1000 лет <...> пока не будет сделано следующее открытие», — добавил Булер.

Отметим, что ранее схожую концепцию продвигала компания IVO. Она предложила бестопливные ракетные двигатели EmDrive и Quantum Drive, однако разработки пока себя никак не проявили.