Энтузиаст пообещал выпустить Android 14 для старых смартфонов Samsung

Энтузиаст пообещал владельцам устаревших флагманских смартфонов Samsung выпустить для их устройств обновление One UI 6.1 на базе Android 14 с полноценной поддержкой ИИ-функций Galaxy AI. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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Энтузиаст с ником @AlexisDevXDA в соцсети X (ранее Twitter) готовит к выходу кастомную прошивку Noble ROM 4.1, основанную на One UI 6.1. В ней он обещает добавить для смартфонов Samsung Galaxy Note 9 и линейки S9 полноценную поддержку функций Galaxy AI, в том числе и Circle to search от Google. Свои обещания он подкрепил скриншотами с демонстрацией работы Galaxy AI на одном из старых флагманов Samsung.

Как именно будет реализована поддержка Galaxy AI, не уточняется. Смартфон Samsung Galaxy Note 9 оснащен чипом Snapdragon 845 от Qualcomm, который был выпущен до того, как в мобильных процессорах стали делать упор на NPU и работу нейросетей.

Дата выхода кастомных прошивок Noble ROM 4.1 на базе Android 14 и One UI 6.1 не уточняется, но их релиз запланирован на май. Поддержка смартфонов серии Galaxy S9 была прекращена с выпуском для них Android 10.