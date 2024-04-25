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В Италии нашли предполагаемую виллу основателя Римской империи

Археологи после двух десятилетий раскопок обнаружили виллу, которая могла принадлежать Октавиану Августу, первому императору Римской империи. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

В Италии нашли предполагаемую виллу основателя Римской империи
© globallookpress.com

Август, внучатый племянник Гая Юлия Цезаря, при жизни не пользовался титулом императора. Однако он считается ключевой фигурой в формировании Римской империи. За 40 лет своего правления он увеличил территорию страны более чем вдвое.

Исследователи из Токийского университета с 2002 года исследуют Сомму-Везувиану, археологический памятник к северу от Везувия. В ходе недавних раскопок они нашли руины постройки, разрушенной извержением вулкана в 79 году нашей эры.

Археологи считают, что это место может быть затерянной виллой Августа. Римские источники сообщают, что он умер на своей вилле к северу от Везувия в 14 году нашей эры, но найти следы этой виллы до сих пор не удавалось.

К руинам, о которых идет речь, относятся две отдельные виллы: одна была погребена под землей во время извержения 79 года, а другую позже построили на руинах первой.

К старой вилле относятся четыре комнаты с сохранившимися частями стен и кровли. В одной из комнат нашли 16 амфор — высоких древнеримских кувшинов, которые использовались для транспортировки и хранения вина. В другой оказалось много следов древесного угля и золы от костра, который, по мнению археологов, использовался для нагрева воды в бане. Наличие бани указывает на то, что вилла принадлежала богатому и влиятельному человеку.

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В середине второго века началось строительство новых зданий на месте погребенной виллы. Новая вилла представляла собой просторное здание с кирпичными арками, мраморными колоннами и статуями. Примерно в четвертом веке это место снова трансформировалось, став крупным центром производства вина.

Исследователи полагают, что первая вилла была разрушена из-за пирокластических потоков — плотных масс пепла и газа, выброшенных вулканом.

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