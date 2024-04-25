В Италии нашли предполагаемую виллу основателя Римской империи

Археологи после двух десятилетий раскопок обнаружили виллу, которая могла принадлежать Октавиану Августу, первому императору Римской империи. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Август, внучатый племянник Гая Юлия Цезаря, при жизни не пользовался титулом императора. Однако он считается ключевой фигурой в формировании Римской империи. За 40 лет своего правления он увеличил территорию страны более чем вдвое.

Исследователи из Токийского университета с 2002 года исследуют Сомму-Везувиану, археологический памятник к северу от Везувия. В ходе недавних раскопок они нашли руины постройки, разрушенной извержением вулкана в 79 году нашей эры.

Археологи считают, что это место может быть затерянной виллой Августа. Римские источники сообщают, что он умер на своей вилле к северу от Везувия в 14 году нашей эры, но найти следы этой виллы до сих пор не удавалось.

К руинам, о которых идет речь, относятся две отдельные виллы: одна была погребена под землей во время извержения 79 года, а другую позже построили на руинах первой.

К старой вилле относятся четыре комнаты с сохранившимися частями стен и кровли. В одной из комнат нашли 16 амфор — высоких древнеримских кувшинов, которые использовались для транспортировки и хранения вина. В другой оказалось много следов древесного угля и золы от костра, который, по мнению археологов, использовался для нагрева воды в бане. Наличие бани указывает на то, что вилла принадлежала богатому и влиятельному человеку.

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В середине второго века началось строительство новых зданий на месте погребенной виллы. Новая вилла представляла собой просторное здание с кирпичными арками, мраморными колоннами и статуями. Примерно в четвертом веке это место снова трансформировалось, став крупным центром производства вина.

Исследователи полагают, что первая вилла была разрушена из-за пирокластических потоков — плотных масс пепла и газа, выброшенных вулканом.