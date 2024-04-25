Американцы массово отказываются от покупки новых iPhone

В первом квартале 2024 года на долю активированных смартфонов в США только 33% пришлось на iPhone, что является худшим результатом для Apple с 2017 года. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на свежее исследование компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

За последний год доля iPhone среди новых активированных устройств в США упала на 7%. Теперь 2/3 этого объема приходится на смартфоны под управлением Android.

В CIRP считают, что Apple столкнулась с ухудшением показателя по двум причинам. Первая – общее улучшение качества iPhone, что увеличило продолжительность эксплуатации устройств. Вторая – замедлившийся темп внедрения инноваций и снижение их значимости в целом. То есть в iPhone все реже появляются новые функции, которые мотивируют американцев покупать смартфоны Apple.

Apple представит новые iPhone в сентябре 2024 года. Ожидается, что серия iPhone 16 получит улучшенные процессор, обновленные камеры и возможность создавать пространственный контент для гарнитуры Vision Pro.