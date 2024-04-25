Названа доля тех, кто сталкивался с попыткой кражи аккаунтов

Злоумышленники пытались украсть аккаунты в сети у 67% участников специального опроса. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru со ссылкой авторов исследования.

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Отмечается, что опрос проводил сервис «Работа.ру». Его участниками стали свыше 3 600 пользователей из всех регионов России.

Самое большое число атак приходится на соцсети (66% респондентов столкнулись с атаками именно там). На второй строчке — личная почта (35%), на третьей — банковские приложения (28%). Кроме того, аферисты предпринимают попытки украсть данные мессенджеров (12%) и рабочей почты (8%).

По словам экспертов по информационной безопасности соцсети «Одноклассники», чаще всего доступ к аккаунтам мошенники получают благодаря утечкам, которые произошли на сторонних ресурсах.

Специалисты отметили, что среди самых частых ошибок при соблюдении безопасности в интернете — слишком «логичная» смена паролей (добавление дополнительной цифры, специального символа или буквы к старому паролю), использование личных данных в пароле (ФИО или год рождения).

Ранее «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности сообщили, что более 19 млн российских пользователей смартфонов Android стали жертвами киберпреступников в первом квартале 2024 года. Данный показатель в 5,2 раза превышает значение за аналогичный период прошлого года, отметило издание.