Qualcomm обвинили в завышении производительности Sharpdragon X Elite и X Plus

Компанию Qualcomm обвинили в завышении показателей производительности ее ПК-процессоров Snapdragon X Elite и X Plus для Windows-ноутбуков. Как сообщает издание SemiAccurate, об этом свидетельствуют заявления источников из двух «основных» OEM-производителей ноутбуков.

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Компания представила свои чипы накануне. Их уже передали производителям техники, которые занимаются интеграцией процессоров в свои решения. В свежих результатах тестов, предоставленных СМИ компанией, новинки оказались достойными конкурентами продукции от Apple, Intel и AMD. Согласно публикации, Qualcomm могла передать тщательно отобранные результаты бенчмарков, поскольку повторить их не смогли даже ведущие OEM-производители ноутбуков.

Издание отмечает, что во время анонса Snapdragon X Elite в октябре 2023 года на Sharpdragon Summit компания делилась данными о производительности. При этом никто из присутствовавших на той конференции не смог проверить настройки, с которыми проводились бенчмарки. Таким образом графики, показывающие производительность чипов в сравнении с процессорами Apple и Intel, фактически не поддавались проверке.

После того, как производители ноутбуков получили процессоры в свои руки, никто из них не смог воспроизвести результаты тестов бенчмарков. Кроме того, первые показатели оказались на 50% ниже, чем у Qualcomm. Инженеры последней уверяют, что причиной этому является плохая оптимизация Windows под ARM-архитектуру и плохое охлаждение. Однако даже спустя время приблизиться к заявленным показателям у разработчиков лэптопов не выходит.

SemiAccurate также отмечает, что Qualcomm во время анонса процессоров отказалась отвечать на вопросы, связанные с техническими особенностями, пообещав предоставить более глубокую техническую информацию перед их непосредственным запуском. Компания также планировала предоставить обозревателям возможность провести независимые тесты новых процессоров перед их выходом. Первые ноутбуки с чипами ожидаются лишь к середине текущего года, поэтому у Qualcomm еще остаётся время сдержать обещания. Пока на пресс-мероприятиях для проверки чипов можно запускать только определенный набор тестов.