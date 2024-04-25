iPhone 15 Plus подешевел в России

Стоимость флагманского iPhone 15 Plus опустилась в России с начала продаж на 30%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Сразу после начала продаж iPhone 15 Plus предлагался в России за 140 тыс. руб. Теперь цена на смартфон опустилась ниже — вплоть до 80 тыс. руб. в некоторых магазинах. По сравнению с первоначальной стоимостью цена упала минимум на 30%.

По такой цене предлагаются версии с поддержкой физической SIM-карты. Пользователи, которые пользуются исключительно eSIM, могут присмотреться к более выгодным предложениям и сэкономить — такие модели продаются от 76 тыс. руб.

iPhone 15 Plus получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 2000 нит и современным вырезом под селфи-камеру Face ID под названием Dynamic Island, а также разъем USB-C. На задней панели смартфона расположены две камеры: основная на 48 Мп и ультраширокоугольная с разрешением 12 Мп. За производительность устройства отвечает чип Apple A16 Bionic.

Основные отличия iPhone 15 Plus от модели Pro Max заключаются в том, что старшая модель имеет телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, более плавный экран ProMotion с частотой 120 Гц и более мощный чип A17 pro.