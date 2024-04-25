Найдена старейшая звезда за пределами Млечного Пути

Астрономы открыли одну из старейших звезд за пределами Млечного Пути. Она расположена в Большом Магеллановом облаке.

© NASA / JPL-Caltech/STScI

Первые звезды, появившиеся после Большого Взрыва, исчезли миллиарды лет назад. Но их следы сохранились во втором поколении звездных объектов, некоторые из которых «дожили» до наших дней.

Внешние слои этих древних звезд сохранили химический состав первоначального газового облака. Проведя анализ, можно больше узнать о формировании самых первых светил в космическом пространстве.

С помощью телескопа «Джеймс Уэбб» астрофизики сделали снимки туманности Тарантул – турбулентной области звездообразования в Большом Магеллановом облаке. Они выявили десять звезд, содержание железа в которых было в 100 раз ниже, чем у остальных. Это указывало на очень древний возраст.

Ученые обратили особое внимание на звезду LMC-119. Она обладала наименьшим космическим «загрязнением», чем любое другое известное светило.

По мнению астрономов, ее возраст составляет не менее 13 миллиардов лет. Сейчас LMC-119 расположена на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли. Она содержит гораздо меньше углерода, чем древнейшие звезды Млечного Пути. Можно предположить, что окружающая среда в нашей молодой галактике отличалась от среды в Большом Магеллановом облаке, сообщает сайт Чикагского университета.

Ранее ученые нашли старейшие звездные потоки Млечного Пути. Им присвоили названия «Шакти» и «Шива».