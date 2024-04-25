Новые Apple Watch получат больше датчиков из-за более тонкой платы

Как минимум в одной модели Apple Watch следующего поколения будет использоваться более тонкая материнская плата, изготовленная с применением меди с полимерным покрытием. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на тайваньское аналитическое агентство DigiTimes.

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Новый материал представляет собой тонкую медную фольгу, покрытую, например, эпоксидной смолой. Его использование даст много преимуществ материнской плате будущих Apple Watch. В частности, она станет долговечнее и более устойчивой к воздействию влаги. Но главное, как пишет MacRumors, материнская плата станет тоньше, что обеспечит дополнительное внутреннее пространство для других компонентов и новых датчиков.

«Любое дополнительное пространство, которое можно освободить в Apple Watch, чрезвычайно ценно, поскольку Apple продолжает добавлять в устройство функции для здоровья. По слухам, следующие модели Apple Watch, которые должны появиться позднее в этом году, будут оснащены функцией измерения артериального давления. Также Apple работает над технологией неинвазивного глюкометра», — пишет MacRumors.

В прошлом инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что Apple в модели iPhone 17 Pro также может использовать медь с полимерным покрытием. Вероятно, в течение нескольких ближайших лет новый материал обретет широкую популярность при изготовлении устройств Apple.