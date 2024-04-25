Новые Apple Watch получат больше датчиков из-за более тонкой платы

Новые Apple Watch приятно удивят полезными функциями для здоровья
Как минимум в одной модели Apple Watch следующего поколения будет использоваться более тонкая материнская плата, изготовленная с применением меди с полимерным покрытием. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на тайваньское аналитическое агентство DigiTimes.
Новый материал представляет собой тонкую медную фольгу, покрытую, например, эпоксидной смолой. Его использование даст много преимуществ материнской плате будущих Apple Watch. В частности, она станет долговечнее и более устойчивой к воздействию влаги. Но главное, как пишет MacRumors, материнская плата станет тоньше, что обеспечит дополнительное внутреннее пространство для других компонентов и новых датчиков.
«Любое дополнительное пространство, которое можно освободить в Apple Watch, чрезвычайно ценно, поскольку Apple продолжает добавлять в устройство функции для здоровья. По слухам, следующие модели Apple Watch, которые должны появиться позднее в этом году, будут оснащены функцией измерения артериального давления. Также Apple работает над технологией неинвазивного глюкометра», — пишет MacRumors.
В прошлом инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что Apple в модели iPhone 17 Pro также может использовать медь с полимерным покрытием. Вероятно, в течение нескольких ближайших лет новый материал обретет широкую популярность при изготовлении устройств Apple.