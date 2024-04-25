Период ретроградного Меркурия подошел к завершению

Астрологи сообщили о завершении первого в 2024 году периода ретроградного Меркурия. Он начался 1 апреля и закончится 25 апреля.

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Ретроградный Меркурий – явление, при котором возникает иллюзия движения этой планеты по звездному небу в обратном направлении. В такие периоды не рекомендуется принимать важные решения, делать крупные покупки, начинать новые проекты – велика вероятность потерпеть неудачу.

Меркурий считается символом движения и коммуникации. Считается, что после завершения ретроградного периода людям становится проще налаживать контакт друг с другом, заключать сделки и путешествовать.

В 2024 году ожидаются еще два периода ретроградного Меркурия: с 5 по 28 августа и с 26 ноября по 15 декабря.

В апреле 2024 года ретроградный Меркурий совпал с солнечным затмением. По словам экспертов, в такое время люди могут столкнуться с повышенной тревожностью, подавленностью и апатией.