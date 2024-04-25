Российские космонавты выйдут в открытый космос 25 апреля

Открытие выходного люка модуля "Поиск" российского сегмента МКС планируется в 17:55 по московскому времени. Расчетная длительность выхода - 6 часов 36 минут.

За бортом станции будут работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб.

Программа напряженная. Как рассказали в госкорпорации, космонавты должны установить научную аппаратуру на малом исследовательском модуле "Поиск". Для этого они перенесут сюда адаптер со служебного модуля "Звезда", смонтируют платформу с адаптерами на "Поиске" и установят адаптер на платформу. Затем установят научную аппаратуру "Кварц" и "ТКК-КМ".

"Кварц" предназначен для изучения и контроля космической коррозии на МКС: эта аппаратура позволит определить параметры окружающей среды, выявить наиболее критичные зоны и причины возникновения космической коррозии на материалах и конструкциях станции.

"ТКК-КМ" - трансформируемая космическая конструкция из полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. В ходе эксперимента конструкцию планируется развернуть для проведения испытаний.

Кроме того, на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" космонавты проведут операции по полному раскрытию второй панели малогабаритного радиолокатора для наблюдения Земли, экологического контроля и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

Это основные задачи, но предусмотрен и "факультатив". Так, если позволит время, то на модуле "Поиск" Олег Кононенко и Николай Чуб демонтируют один из двух контейнеров научного оборудования "Биориск-МСН", изучающего влияние факторов космического пространства на состояние систем "микроорганизмы-субстрат" применительно к проблеме экологической безопасности космической техники и планетарного карантина, а также развернут в другое положение блок контроля давления и осаждений, измеряющий скорость осаждения загрязнений на внешней поверхности МКС.

Также они возьмут пробы-мазки с поверхности модуля "Наука".

Для Олега Кононенко это будет седьмой выход в космической карьере, для Николая Чуба - второй.