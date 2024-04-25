WhatsApp запустил беспарольный доступ на iPhone

Разработчики WhatsApp запустили поддержку ключей доступа на iPhone по всему миру. Теперь верификацию можно проходить без необходимости отправки и ввода одноразовых кодов из СМС-сообщений.

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Полгода назад WhatsApp уже ввёл беспарольный доступ для пользователей Android, предоставив им возможность попрощаться с двухфакторной аутентификацией по СМС.

Теперь любители «яблочной» iOS тоже могут воспользоваться passkey: при включении соответствующей опции входить в учётку WhatsApp можно через сканирование лица или ПИН-кода, сохранённого в «родном» менеджере ключей на iPhone.

Считается, что технология ключей доступа способна ощутимо затруднить жизнь злоумышленникам, пытающимся удалённо получить доступ к вашей учётной записи.

Параллельно passkey избавляет пользователей от необходимости постоянно вводить логины и пароли (которые ещё могут и попасть в руки киберпреступников). В случае с passkey злоумышленнику потребуется физический доступ к девайсу, чтобы войти в аккаунт WhatsApp.

Активировать ключи доступа можно в настройках мессенджера в разделе «Аккаунт».