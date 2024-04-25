В Huawei Pura 70 нашли неанонсированную функцию раздевания людей на фото

Новая фишка флагманов Huawei Pura 70 обернулась скандалом. ИИ-инструмент, предназначенный для удаления посторонних объектов на снимках, оказался способен не только на это.

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Пользователи обнаружили, что с его помощью можно снимать одежду с людей на фото. В Weibo хлынул поток подобного контента, что вызвало волну возмущения.

Huawei оперативно отреагировала на ситуацию, выпустив программную заплатку. Теперь при попытке использовать функцию раздевания людей появляется уведомление о невозможности ее выполнения.

© Mobiltelefon.ru

© Mobiltelefone.ru

Нельзя не вспомнить похожий случай с OnePlus 8 Pro. Одна из камер этого смартфона случайно могла снимать сквозь одежду. OnePlus, как и Huawei, быстро отключила эту функцию программно.

История с Huawei Pura 70 еще раз подчеркивает важность тщательного тестирования новых функций смартфонов, особенно тех, которые основаны на искусственном интеллекте.