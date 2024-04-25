Ученые нарисовали узор пленкой из углеродных нанотрубок

Российские ученые нашли быстрый и недорогой способ изготовления узорчатых пленок из углеродных нанотрубок. Такие пленки по ряду свойств лучше, чем сплошные, подходят для производства деталей для устройств связи шестого поколения и гибкой и прозрачной электроники, например нательных фитнес-трекеров. Исследование опубликовано в журнале Chemical Engineering Journal, сообщает пресс-служба Сколтеха.

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У углеродных нанотрубок, как и у других материалов, есть несколько уровней организации. На атомном уровне одностенную нанотрубку можно представить как свернутый в цилиндр лист графена (слой углерода толщиной один атом). Такие цилиндры слипаются в нити, которые, в свою очередь, образуют структуру третьего уровня — пористую трехмерную сеть. Она может тонким слоем покрывать некоторую поверхность, и это и есть пленка из углеродных нанотрубок. Следующий уровень — модифицировать саму пленку. Например, можно удалить часть материала таким образом, чтобы в результате остался правильный геометрический рисунок.

«Наш коллектив предложил весьма эффективный способ изготовления сетчатых пленок из углеродных нанотрубок. Прежде их получали буквально выжигая дырки в сплошной пленке. Идея в том, что пленка при этом становится прозрачнее ценой не слишком сильного падения электропроводности. В итоге мы имеем прозрачный проводник, к тому же гибкий, — все, что нужно для оптического электрода, который можно использовать в гибкой прозрачной электронике, например носимых биосенсорах для мониторинга пульса, дыхания и насыщения крови кислородом», — рассказал один из авторов исследования, старший преподаватель Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Дмитрий Красников.

По словам ученого, такая сетчатая структура также может служить дифракционной решёткой — этот элемент пригодится в устройствах связи 6G.

Существует два основных подхода к изготовлению узорчатых пленок из углеродных нанотрубок. Можно сделать сплошную пленку и выжечь в ней отверстия, потеряв при этом до 90% материала, что не очень экономично. Или можно сразу изготовить пленку с необходимым узором при помощи высокоточной литографии. Однако это дорого, потому что сам метод сложный, тонкий, включает несколько шагов и, к тому же, требует работы с растворами, а жидкости загрязняют пленку примесями, ухудшая ее свойства.

«У нашего подхода есть ряд преимуществ: воспроизводимость, сравнительная быстрота и дешевизна изготовления, а также гибкость, — пояснил научный руководитель исследования, профессор Альберт Насибулин из Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха. — И мы не используем жидких растворов, что делает метод чище и обеспечивает высокое качество продукта. Если говорить о соотношении прозрачности и проводимости, а это — основной показатель для оптических электродов, то у нашей узорчатой пленки он в 12 раз лучше, чем у сплошной. С этой точки зрения наш метод опережает высокоточную литографию и обеспечивает качество наравне с неэкономным подходом, в котором лишний материал выжигают из пленки. Кроме того, мы можем делать не только сетчатые, но и иные узоры».

Исследователи вырезали лазером из медной фольги шаблон необходимого рисунка, в данном случае — квадратной сетки. Затем шаблоном перекрыли обычный мембранный фильтр из нитроцеллюлозы и напылили на него мелкие частицы меди, которые сформировали обратный рисунок. Если шаблон убрать и на обработанный таким образом фильтр нанести углеродные нанотрубки, они повторят геометрию шаблона, поскольку частицы меди препятствуют осаждению нанотрубок. Полученную сетчатую структуру можно без труда снять с фильтра: поскольку она не пристает ни к нитроцеллюлозе, ни к меди, достаточно прислонить к ней кусок стекла, резины или другого материала.

Авторы также протестировали дифракционные свойства структур, приготовленных в виде двумерных решеток на тонком эластичном слое (эластомере). На терагерцовом спектрометре отчетливо регистрировались известные из оптического курса общей физики дифракционные пики, только не в области видимого света, а в терагерцовом диапазоне (длина волны около 1 миллиметра, на шкале электромагнитных волн находится между инфракрасным светом и микроволнами). Растягивая эластичную подложку, авторы продемонстрировали сдвиги дифракционных пиков, вызванные увеличением и уменьшением периода решетки — в точном соответствии с известными оптическими формулами.

«Простота, легкость и относительная дешевизна изготовления структур на основе пленок из нанотрубок в сочетании с эффективным методом квазиоптической (пучок ТГц-излучения падает на решетку в открытом пространстве) ТГц-спектроскопии открывают широкие возможности изготовления и оперативной аттестации самых разных двумерных структур на основе нанотрубок, которые могут сослужить службу при разработке элементов и устройств, использующих ТГц-излучение», — отмечает один из авторов исследования Борис Горшунов, заведующий лабораторией терагерцовой спектроскопии МФТИ.

Коллектив вскоре планирует обнародовать результаты аналогичных экспериментов с другими геометрическими рисунками — спиралями и концентрическими окружностями. Такие структуры будут полезны для терагерцовой визуализации — перспективной технологии досмотра пассажиров и багажа, контроля качества продукции и медицинской диагностики при помощи безвредного излучения в ТГц-диапазоне.