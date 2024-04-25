Россияне рассказали, что больше всего ценят в искусственном интеллекте

Россияне регулярно пользуются технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Чаще всего они сталкиваются с нейросетями при использовании смартфонов, когда работают с текстом или изображениями, а также обрабатывают большие объемы данных. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования, проведенного компанией Honor, копия которого имеется в распоряжении редакции.

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Подавляющее большинство респондентов (97,4%) проявляют высокий интерес к функциям искусственного интеллекта в смартфонах. Лишь 2,6% совсем их не используют или не знают, что это такое.

Для 48,1% важно наличие ИИ-функций в смартфоне. Больше трети россиян (37,4%) считают, что главные ИИ-функции связаны с изображениями и фотосъемкой, включая улучшение снимков и автоматический подбор лучших моментов. На втором месте по популярности — голосовой ассистент. На третьем — поиск по фотографиям и распознавание объектов на картинках.

Подавляющая часть респондентов (82%) относятся к ИИ-технологиям положительно, 5,1% сохраняют к ним нейтральное отношение, а 6,5% воспринимают их негативно. Всего 0,9% респондентов ИИ пугает.

Самые популярные задачи, которые делегируют ИИ: работа с текстами (29,1%), обработка и генерация изображений (21,4%), обработка больших объемов данных (26,8%). Больше половины (62,3%) опрошенных признали, что начали гораздо чаще использовать ИИ-алгоритмы по сравнению с предыдущим годом.