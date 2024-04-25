В США оценят риски использования Китаем технологии производства чипов RISC-V

В США ещё в ноябре 2023 года 18 сенаторов от обеих партий направили письмо министру торговли Джине Раймондо с требованием повлиять на ситуацию потенциального отставания Штатов от КНР по части производства чипов. Сенаторы, а теперь уже и торговое ведомство опасаются реального отставания в этой сфере от Китая.

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Минторговли США оценит риски, связанные с использованием Китаем технологии производства чипов RISC-V с Open Source архитектурой (с открытым исходным кодом). Ведущие торговую войну с помощью санкционного давления Штаты убеждены в своём превосходстве над Китаем, да и над всем миром, но это скорее формальная повестка: в попытках оценить реальные риски для свой экономики США демонстрируют неуверенность.

Для американцев риски заключаются в том, что технологию RISC-V используют крупнейшие китайские технологические компании вроде Alibaba Group Holding, чтобы не зависеть от внешних поставок и обходить санкции, что и беспокоит США больше всего. RISC-V отличается от проприетарной ARM-архитектуры возможностью ещё более гибкой сборки чипов практически для любых нужд.

Министерство торговли заявило, что «работает над рассмотрением потенциальных рисков и оценкой, есть ли соответствующие действия со стороны органов торговли, которые могли бы эффективно решить любые потенциальные проблемы», связанные с использованием RISC-V китайским технологическим сектором.

При этом ведомство говорит о необходимости действовать осторожно, «чтобы не навредить американским компаниям, которые входят в международные группы, работающие над технологией RISC-V».