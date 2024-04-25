Samsung A24 и A25 оказались почти одинаковыми смартфонами

Ведущий YouTube-канала Quke.ru выяснил, какой смартфон от Samsung лучше брать: новый А25 или старый А24.

В комплекте с Galaxy A24 или А25 вы получите вместе со смартфоном только кабель. Оба смартфона сделаны из пластика, издалека выглядят они практически идентично. При этом корпус у А24 — глянцевый, у А25 — более матовый.

По дисплею разницы между смартфонами на первый взгляд практически нет. В действительности у А25 чуть больше частота обновления (120 Гц вместо 90 Гц). Яркость же в обоих случаях заявлена 1000 нит.

Samsung A24 4G работает на процессоре Helio G99 (6/8 ГБ ОЗУ), А25 — на Exynos 1280 (6/8 ГБ ОЗУ). Оба аппарата шустрые, как рабочие лошадки они подойдут всем. В играх же лучше себя показывает версия А24.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Автономность у А24 тоже чуть получше, чем у новинки. В обоих случаях аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч. До 100% заряжаются смартфоны примерно за 1 час 40 минут. При повседневном использовании А24 работает примерно на 20% дольше, чем А25.

Разницы между устройствами по селфи-камере нет никакой. Основная камера у А25 чуть-чуть лучше во всех сценариях. Также на новинке стоит ширик на 8 МП вместо 5 МП. То же самое касается видеосъёмки. А25 может записывать видео в 4К 30 к/с, тогда как А24 — только в Full HD.

Выводы

Galaxy A24 и А25 очень сильно похожи, почти идентичны. Поэтому особо переплачивать за новую версию не имеет смысла.