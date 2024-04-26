СМИ: владельцы TikTok готовы пойти на блокировку сервиса в США

Издание Reuters поделилось новыми деталями вокруг блокировки TikTok в США. Как сообщают источники в американском подразделении компании, материнская организация Bytedance скорее позволит заблокировать видеосервис в стране, чем продаст в ней свои активы.

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Дело в том, что для ByteDance очень важно сохранить в тайне алгоритмы, использующиеся для рекомендаций и подбора видео в приложении. При этом сами аккаунты и аудитория США в TikTok составляет небольшую часть бизнеса китайского гиганта, поэтому потенциальная блокировка не сильно беспокоит топ-менеджеров.

После подписания пакета мер в США у владельцев TikTok есть девять месяцев, чтобы продать свой бизнес в стране. Если ByteDance этого не сделает, то у сената будут все основания полностью заблокировать сервис на территории США.