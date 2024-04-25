Наушники Apple AirPods 3 заметно подешевели в России

Популярные наушники Apple AirPods 3 стали продавать в России дешевле 15 тыс. руб. Это хорошие наушники для тех, кто ценит качество и удобство, пишет портал «Палач».

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Беспроводные наушники от Apple популярны среди пользователей за их легкость, удобство и возможность мгновенного переключения между устройствами компании. Согласно исследованию источника российского рынка и предложений на «Яндекс. Маркет», минимальная цена на AirPods 3 при заказе из Москвы в конце апреля составляет 14,9 тыс. руб.

Актуальная на данный момент модель AirPods 3 предлагает улучшенную автономность — наушники могут проигрывать музыку до 30 часов с учетом подзарядки от кейса, а также они защищены от влаги, что делает их идеальным выбором для тренировок.

Кроме того, эта модель предлагает часть функций, ранее доступных только в Pro-версиях, например «Пространственное аудио». Однако базовая модель не поддерживает функцию активного шумоподавления, что, скорее, является особенностью форм-фактора, так как реализовать технологию во «вкладышах» сложно.