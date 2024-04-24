Космодром Плесецк получил новый комплекс подготовки спутников

Минобороны России планомерно увеличивает количество запусков космических аппаратов с военного космодрома Плесецк. Ход специальной военной операции показывает, что России необходимо нарастить на орбите количество спутников, в том числе военного назначения. Для проверки готовности космодрома к запускам тяжелых и легких ракет-носителей в Плесецк прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Глава военного ведомства проверил комплекс подготовки к пуску ракет-носителей ракетного комплекса "Ангара", а также залы сборки ракет космического назначения тяжелого и легкого классов.

Как сообщает Минобороны России, замглавкома Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Головко доложил министру о введении в строй нового универсального технического комплекса, предназначенного для подготовки космических аппаратов военного и социально-экономического назначения, разгонных блоков "Бриз-М" и космических головных частей для ракет-носителей семейства "Ангара". По итогам работы Сергей Шойгу провел рабочее совещание. Он отметил, что на космодроме Плесецк завершено создание инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей "Ангара" тяжелого и легкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты в интересах Минобороны России.

"Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса. С завершением модернизации второго стартового комплекса ракет-носителей "Союз" возможности космодрома по обеспечению запусков космических аппаратов возрастут вдвое. Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса "Рокот", испытание которого планируется начать в декабре текущего года", - подчеркнул Сергей Шойгу.

В Минобороны России в своей ежедневной хронике также рассказали о ходе проведения специальной военной операции.

Так, по данным военного ведомства, в районах населенных пунктов Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка ДНР были отражены семь контратак украинских штурмовых групп.

Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих. Кроме того, наши артиллеристы уничтожили две гаубицы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы "Мста-Б", самоходку "Гвоздика" и РСЗО "Град". В военном ведомстве рассказали о действиях российских десантников, сумевших закрепиться на окраинах Часова Яра.

Сейчас в штурме города в том числе участвуют подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск. Они и отличились при захвате украинского опорного пункта в лесополосе на окраине города.

После атаки противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть военных ВСУ сложила оружие и сдалась в плен.

Десантники рассказывают, что захват опорника был очень непростой задачей. Противник упорно сопротивлялся.

В текущем году с космодрома Плесецк проведут три запуска ракет-носителей "Ангара", а в декабре начнут испытания легкой ракеты-носителя "Рокот"

По словам бойцов, укрепрайон удалось захватить благодаря быстроте атаки и слаженности действий подразделений.

В украинском опорнике наши десантники нашли большое количество западного оружия.

В частности, как рассказывает военнослужащий с позывным Цыпа, украинские подразделения пользовались американскими штурмовыми винтовками М-4, М-16А1, гранатометами "Джавелин", одноразовыми реактивными гранатометами "Матадор".

Также подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю в районах поселков Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка.

В Минобороны России рассказали, что авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию кругового обзора П-18, которая предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также поразили цех, где производились беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, было уничтожено хранилище топлива ВСУ, а также живая сила и военная техника в 117 районах.