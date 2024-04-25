Adobe разработала новую модель ИИ для увеличения разрешения видео

Adobe представила новую генеративную модель искусственного интеллекта под названием VideoGigaGAN, способную увеличить разрешение размытых видео вплоть до восьми раз их исходного разрешения. По заявлению Adobe, VideoGigaGAN превосходит другие методы увеличения разрешения видео, предоставляя более детализированные изображения без введения каких-либо «странностей» искусственного интеллекта.

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Если коротко, то генеративные противоборствующие сети (GAN) эффективны для увеличения разрешения статических изображений, но сталкиваются с трудностями при работе с видео, так как могут вызывать мерцание и другие нежелательные артефакты. Другие методы увеличения разрешения могут избежать этого, но результаты не такие четкие и детализированные. VideoGigaGAN стремится предоставить лучшее из обоих вариантов — более высокое качество изображений/видео моделей GAN с меньшим мерцанием или искажениями на выходных кадрах. Компания предоставила несколько примеров, показывающих работу модели в полном разрешении.

Пока это лишь превью исследований, поэтому нет гарантии, что Adobe предоставит доступ к VideoGigaGAN для пользователей через программное обеспечение Creative Cloud, такое как Premiere Pro.