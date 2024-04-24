В Китае отреагировали на возможный запрет TikTok в США

Посольство КНР в Вашингтоне сравнило с грабежом закон, предусматривающий запрет социальной сети TikTok на территории Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете соцсети на территории страны.

«Позиция Китая по этому вопросу ясна. Этот закон ставит США на противоположную от принципов честной конкуренции и правил международной торговли сторону», — отметил пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По словам дипломата, закрытие TikTok, обусловленное, по словам американской стороны, вопросами национальной безопасности, а фактически направленное на подрыв конкурентоспособных компаний других стран, показывает, что ни о какой справедливости и речи быть не может.

Маск выступил против блокировки TikTok в США

Лю Пэнъюй констатировал, что согласно логике грабителей, все средства должны быть направлены на то, чтобы отнять у других все то хорошее, что у них есть.