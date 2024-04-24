Интересные факты ко Всемирному дню пингвинов

25 апреля пингвины всего мира отмечают профессиональный праздник — в их честь был учрежден Всемирный день пингвинов. Праздник появился не от хорошей жизни, а для привлечения внимания к угрозе исчезновения пингвинов из-за деятельности человека. В этот день Рамблер расскажет вам необычные факты о пингвинах. Некоторые из них впечатляют, а некоторые вдохновляют.

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Пингвины живут даже на экваторе

Вспоминая о пингвинах, многие представляют льды и снега Антарктиды. И хотя именно в прибрежной Антарктике живет наибольшее число этих птиц, пингвины облюбовали почти всё Южное полушарие Земли. Пингвинов можно встретить в Новой Зеландии, Австралии, Южной Америке и даже на юге Африки. Более того, один вид выбрал своим домом Галапагосские острова, расположенные на самом экваторе. Температура там колеблется от +16 до +32 градусов — галапагосские пингвины со снегом не знакомы.

Делят декрет пополам

Как и большинство птиц, пингвины строят себе гнезда из камней и грунта и высиживают по несколько яиц. Кроме императорских пингвинов — они не строят гнезд и сносят только одно яйцо. Яйцо хранится в тепле в особой сумке, которая есть и у самок, и у самцов. Причем самцы принимают активное участие в выращивании потомства: как только самка сносит яйцо, она передает его отцу и отправляется на море на пару месяцев. Звучит неплохо, но на самом деле мать семейства уходит в поисках пропитания, пока самец неподвижно греет в своей сумке яйцо, дожидаясь вылупления. Когда пингвиненок появляется на свет, самец кормит его «птичьим молоком» из своего пищевода.

Приносят в жертву смелых

Пингвины не боятся людей и вполне охотно идут на контакт. Всё потому, что на суше у пингвинов практически нет естественных врагов. Опасность подстерегает птиц в воде, куда им приходится спускаться в поисках рыбы. Перед началом охоты пингвины собираются на берегу или краю скалы, но в воду не заходят. Толпа становится всё больше и больше, особи толкаются, сдвигая крайних. Наконец, один из пингвинов делает первый шаг, ныряя в воду. Через некоторое время его примеру следуют все остальные. Этот странный ритуал помогает узнать, не поджидает ли пингвинов касатка. Если смельчака сожрут на глазах у всех, более осмотрительные пингвины в воду не полезут.

Следы пингвинов видно из космоса

В некотором роде, пингвинов видно даже из космоса. Не отдельных особей, конечно, а их колонии. Благодаря спутниковым снимкам ученые обнаружили прежде неизвестную колонию пингвинов Адели возрастом около 5000 лет. Пикантный факт: обиталище птиц узнали по огромному полю фекалий, которые в таком количестве могли оставить только пингвины.

Пингвинов «открыли» недавно

Европейская цивилизация узнала о пингвинах всего каких-то несколько веков назад. В конце XV века экспедиция Васко да Гамы, огибая Африку, встретила удивительных птиц, похожих на гусей. В начале XVI века экспедиция Магеллана тоже наткнулась на пингвинов, теперь уже на побережье Южной Америки. Сейчас считается, то родиной предка пингвинов была Австралия, откуда они расселились по Южному полушарию. А в ледяной Антарктиде пингвины оказались почти случайно — когда там появились ареалы, в Антарктиде было гораздо теплее. По мере движения материков и смены климата средняя температура в Антарктике падала, но пингвины адаптировались к новым условиям.

Черно-белый цвет — маскировка и обогрев

Почему у пингвинов такая причудливая узнаваемая раскраска? Она выполняет сразу две функции. Во-первых, черная спинка лучше прогревается под редкими лучами солнца. Во-вторых, так пингвина сложнее увидеть в воде — при взгляде снизу белое брюшко незаметно на фоне светлого неба, а сверху пловец сливается с тёмным дном.

Пингвиньи рекорды

Предки пингвинов появились примерно 60-50 млн лет назад, то есть застали динозавров. В те времена пингвины даже умели летать, чтобы спасаться от хищников. Эти доисторические создания были ростом под 2 метра и весом в 120-130 кг.

Сейчас самым большим представителем семейства является императорский пингвин, который способен вымахать до 120 см.

На суше пингвины нелепо переваливаются с лапы на лапу со скоростью до 5 км/ч, зато под водой они развивают 36 км/ч и при этом отлично маневрируют.

Пингвины охотятся на глубине около 20 метров, но в случае опасности могут погрузиться на 500 метров.