Вышла беспроводная зарядка для iPhone в виде ретроконсоли Game Boy

Конечно, MagSafe — не самый эффективный способ зарядки iPhone, а необходимость в специальных чехлах может доставить немало хлопот. Но кому нужна максимальная эффективность, когда можно предаться ностальгии? Именно для этого создан Elago MagSafe MS W5.

© Ferra.ru

Хотя кнопки и переключатели носят чисто декоративный характер (не надейтесь, что во время зарядки телефона вы сможете поиграть в Марио), «очарование» беспроводной зарядки неоспоримо.

При цене $ 25,99 на Amazon (кабель в комплект не входит) это относительно недорогой способ добавить немного ретро-стиля в вашу зарядную рутину. Кроме того, он работает как с MagSafe для iPhone, так и с новым стандартом Qi2 для Android-устройств.

© Elago

Осталось дождаться полноценной консоли в таком же форм-факторе и с такими же функциями, чтобы было чем себя занять во время зарядки смартфона.