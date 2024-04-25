Vivo представила серию бюджетных смартфонов iQOO Z9

Компания Vivo анонсировала серию смартфонов iQOO Z9, главной особенностью которых стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

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iQOO Z9 Turbo

iQOO Z9 Turbo оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800×1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц максимальной яркостью 4500 нит и контрастностью 8 000 000:1. Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3. Смартфон работает на базе 4-нм процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 735, 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256/512 ГБ ПЗУ UFS 4.0.

Основная камера двойная:

главный датчик Sony LYT-600 на 50 Мп, 1/2", f/1.79, 1,6 мкм в бининге 4-в-1, OIS+EIS; широкоугольный объектив на 8 Мп, f/2.2.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп (f/2.45, AI, HDR). Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, стереодинамики и степень защиты IP64. В качестве ОС используется OriginOS 4 на базе Android 14. Размеры: 163,72×75,88×7,98 мм, вес – 194,9 грамма.

iQOO Z9

В отличие от старшей модели, iQOO Z9 работает на базе 4-нм процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 720, 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128/256/512 ГБ ПЗУ UFS 2.2.

Основная камера двойная:

главный датчик Sony LYT-600 на 50 Мп, 1/2", f/1.79, 1,6 мкм в бининге 4-в-1, EIS;

сенсор глубины на 2 Мп, f/2.4.

Все остальные характеристики обоих гаджетов идентичны. Размеры составляют 163,72×75,88×7,98 мм, вес – 194,6 грамма.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи iQOO Z9 стартуют с 29 апреля, а iQOO Z9 Turbo появится 7 мая. Оба гаджета доступны в трёх цветах: чёрном, белом и зелёном.

Цена iQOO Z9:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 1499 юаней ($207);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 1599 юаней ($220);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 1799 юаней ($248);

12 ГБ ОЗУ и 512ГБ ПЗУ – 1999 юаней ($275).

Цена iQOO Z9 Turbo: