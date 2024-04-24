Россияне распробовали смартфоны Oppo
За две недели с момента старта продаж смартфоны серии Oppo Reno 11 показали высокие результаты продаж по сравнению с предыдущим поколением Reno 10. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».
Так в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» на первой неделе, начиная с 9 апреля, было зафиксировано на 100% больше продаж, чем Reno 10 в прошлом году. Рост на второй неделе составил уже 300%.
В России представлены две модели из новой серии – Reno 11 и Reno 11 F. Оба устройства стоят дешевле 40 тыс. руб., но обладают высокопроизводительным вычислительным блоком и камерами для качественной портретной съемки.
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В частности, за создание портретных фотографий в Reno 11 отвечает телеобъектив с двукратным оптическим зумом и сенсором Sony IMX709 на 32 МП. Эквивалентное фокусное расстояние при двукратном приближении составляет 47 мм, что близко к «золотому стандарту» портретной съемки в 50 мм и перспективе человеческого взгляда. Именно этот объектив является знаковым в жанре портретной фотографии для профессиональных фотографов.
«Новая серия смартфонов Reno 11 позиционируется как «эксперты в портретной съемке» и рассчитана на тех, кто активно пользуется камерой и много путешествует. Любопытно, что у Reno 11 наибольшей популярностью пользуется серый цвет, на 15% больше, чем та же модель в светло-зеленом цвете. А у Reno 11 F, созданном больше для активных путешественников, лидером является смартфон в темно-зеленом исполнении», – сказал «Газете.Ru» руководитель департамента «Телеком и гаджеты» сети «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров.