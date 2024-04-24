За две недели с момента старта продаж смартфоны серии Oppo Reno 11 показали высокие результаты продаж по сравнению с предыдущим поколением Reno 10. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

Так в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» на первой неделе, начиная с 9 апреля, было зафиксировано на 100% больше продаж, чем Reno 10 в прошлом году. Рост на второй неделе составил уже 300%.

В России представлены две модели из новой серии – Reno 11 и Reno 11 F. Оба устройства стоят дешевле 40 тыс. руб., но обладают высокопроизводительным вычислительным блоком и камерами для качественной портретной съемки.

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В частности, за создание портретных фотографий в Reno 11 отвечает телеобъектив с двукратным оптическим зумом и сенсором Sony IMX709 на 32 МП. Эквивалентное фокусное расстояние при двукратном приближении составляет 47 мм, что близко к «золотому стандарту» портретной съемки в 50 мм и перспективе человеческого взгляда. Именно этот объектив является знаковым в жанре портретной фотографии для профессиональных фотографов.