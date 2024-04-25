NASA отправит на Луну электрический экран для защиты от пыли

Частная компания Firefly доставит антипылевой щит на Луну в 2024 году.

Он нужен, чтобы защитить технику и участников будущих лунных миссий.

«NASA отправит на Луну устройство для отталкивания пыли под названием «Электродинамический пылезащитный экран», или EDS», – сообщается на официальном сайте агентства.

Этот экран нужен для того, чтобы защитить технику и людей от реголита на поверхности спутника. Лунная пыль – это частицы с острыми краями, которые опасны даже для очень прочных материалов. Также опасной лунную пыль делает сильный электростатический заряд, благодаря которому она легко прилипает к самым разным поверхностям.

Эти свойства позволяют лунной пыли проникать в герметичные пространства, портить скафандры и все элементы, от которых будет зависеть жизнь человека на Луне. Поэтому щит от пыли необходим. Он использует систему электродов для создания «волнообразного» электрического поля, которое отталкивает пыль от поверхностей.