Байден подписал закон о запрете TikTok в США

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете в стране китайской социальной сети TikTok. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что закон уже одобрен обеими палатами Конгресса. Согласно тексту инициативы, у компании-владельца соцсети ByteDance есть 9 месяцев на продажу сервиса — в обратном случае TikTok будет окончательно заблокирован в стране. При этом законопроект разрешает президенту США дополнительно увеличить этот срок еще на три месяца.

Ранее Байден также подписал закон о помощи Украине почти на 61 миллиард долларов.