Музыкальный смартфон Moondrop Miad 01 получил два разъема для наушников

Аудиопроизводитель Moondrop представил свой первый смартфон — Moondrop Miad 01. Новинка получила выделенный аудиочип и два разъема для наушников, сообщает портал ITHome.

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Moondrop Miad 01 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Ключевой особенностью новинки стало наличие выделенного аудиочипа (ЦАП) Cirrus Logic MasterHIFI с шестислойным золотым покрытием. Благодаря этому пользователи могут слушать музыку в высоком качестве и подключать к смартфону два типа наушников с разъемами 3,5 мм и 4,4 мм.

За производительность гаджета отвечает чип MediaTek Dimensity 7050 в сочетании с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Moondrop Miad 01 также выделяется 100-ступенчатой регулировкой громкости и фирменным приложением Moondrop Audio Center.

Среди других характеристик устройства — основная камера с разрешением 64 Мп и 32-мегапиксельная селфи-камера. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

В Китае Moondrop Miad 01 оценили в 2499 юаней (около 31,7 тыс. руб.).