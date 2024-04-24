Мировому производству шоколада угрожает новый вирус

Мировое производство шоколада столкнулось с угрозой от новой вирусной болезни. Об этом сообщает Hi-Tech Mail со ссылкой на Phys.org.

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Отмечается, что вирус быстро распространяется мелкими насекомыми — мучнистыми червецами. Деятельность насекомых угрожает популяции какао-деревьев, а также высушенных семян, которые используются для изготовления шоколада. При этом вирус распространяется в Западной Африке — страны этого региона обеспечивают какао-бобами половину от общемирового производства шоколада.

Помимо этого, насекомые оказались устойчивыми к инсектицидам, поэтому зараженные деревья приходится вырубать. Единственный способ спасти деревья — дорогостоящая вакцина, но фермеры с низким доходом попросту не могут позволить себе столько лекарств. Всего из-за мучнистых червецов Гана (одна из стран Западной Африки) потеряла уже более 254 миллионов деревьев какао за последние несколько лет.

Впрочем, на помощь фермерам уже пришли ученые. Они разработали математический метод определения оптимального расстояния между привитыми и непривитыми деревьями, который должен воспрепятствовать перемещению насекомых с дерева на дерево. Согласно предложению исследователей, фермерам необходимо создавать «защитный слой» из привитых деревьев вокруг тех растений, которые не получили лекарство. Ученые полагают, что это позволит остановить распространение вируса и сохранить производство шоколада.

Ранее московские ветеринары спасли корги, который съел смертельную дозу шоколада.