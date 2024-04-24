Канада следит за ситуацией с возможным запретом TikTok в США

Власти Канады следят за ситуацией с возможным запретом соцсети TikTok в США, а также будут принимать необходимые меры для обеспечения личной информации канадцев. Об этом заявил журналистам в Торонто премьер-министр Джастин Трюдо, чье выступление транслировали канадские телеканалы.

"Я могу сказать, что Канада продолжит очень внимательно следить за тем, как мы можем обеспечить безопасность канадцев", - заявил Трюдо на просьбу прокомментировать одобренную Конгрессом США инициативу о возможном запрете TikTok в США.

По его словам, правительство Канады будет "правильно реагировать" на вопросы обеспечения безопасности личной информации канадцев.

При этом Трюдо отказался давать какую-либо оценку действиям США в отношении TikTok.

"Я не буду комментировать то, что делают другие государства", - сказал премьер-министр.

20 апреля Конгресс США одобрил ряд законопроектов, в том числе инициативу о возможном запрете в стране TikTok. Законодатели предлагают дать китайской компании ByteDance один год на продажу социальной сети, в противном случае может последовать запрет TikTok в США.

Ранее официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что власти Китая примут необходимые ответные меры в связи с намерением США запретить социальную сеть TikTok. Он подчеркнул, что Вашингтон должен прекратить "необоснованное давление" на предприятия других государств и обеспечить "открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для компаний всех стран, инвестирующих в Соединенные Штаты и осуществляющих там коммерческую деятельность".