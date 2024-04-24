Дуров рассказал, за что блокируют пользователей в Telegram

Telegram блокирует аккаунты и ботов, которые осуществляют сбор координат для нанесения ударов или публикуют личные данные людей с призывами к насилию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, представители площадки не заинтересованы в том, чтобы она становилась инструментом насилия. Ранее Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону пожаловался на «чрезмерное внимание» со стороны ФБР.

По его словам, в последний раз он посещал Соединенные Штаты вместе с работавшим в Telegram инженером. Тогда агенты из сферы кибербезопасности пытались тайно завербовать сотрудника, передает «Радиоточка НСН».