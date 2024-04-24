В WhatsApp появилась новая функция

Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) выпустила новую бета-версию мессенджера WhatsApp, в которой появился встроенный номеронабиратель. Об этом сообщает издание WABetaInfo (WBI).

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WABetaInfo пишет, что новая функция является развитием свежей концепции WhatsApp, в рамках которой разработчики стараются упростить для пользователей процесс взаимодействия с контактами не из телефонной книги. Например, в одной из предыдущих сборок под номером 2.23.15.11 Meta добавила в мессенджер возможность открывать чаты с неизвестными контактами, набирая их номер во внутреннем поиске. В свою очередь номеронабиратель внутри приложения обеспечит удобство звонков контактам без необходимости сохранять их номера в адресной книге.

«Иногда пользователям необходимо позвонить кому-нибудь по временной причине: например, согласовать покупку или обсудить деловой вопрос. Благодаря номеронабирателю внутри WhatsApp можно будет совершить этот звонок, не добавляя контакт в адресную книгу», — пишет WABetaInfo.

Протестировать новую функцию может любой пользователь, являющийся участником бета-тестирования WhatsApp. Для этого ему нужно скачать версию мессенджера из Google Play c номером сборки 2.24.9.28.