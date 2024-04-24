В Сети собрали «инсайды» об Apple Pencil 3, который представят 7 мая

Apple недавно объявила о проведении специального мероприятия 7 мая, на котором основное внимание будет уделено планшетам iPad. На это намекают как иллюстрация с изображением Apple Pencil, так и комментарии генерального директора Тима Кука.

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Слухи предполагают появление нового Apple Pencil 3 с интеграцией Find My, магнитными наконечниками для легкой замены и возможным жестом «Squeeze» для быстрых действий.

Также ожидается, что на мероприятии будут представлены новые модели iPad Air и iPad Pro. По слухам, iPad Air 6 получит чип M2 и более крупный 12,9-дюймовый экран, а iPad Pro может похвастаться чипом M3, OLED-дисплеями и более тонким дизайном.

Также поговаривают об обновленной клавиатуре Magic Keyboard, которая будет выглядеть более традиционно для ноутбуков.