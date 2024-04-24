Компактный и мощный компьютер Apple в России продают дешевле, чем в США

Самый бюджетный из актуальных компьютеров Apple, Mac mini с чипом M2, подешевел в России до 52 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».

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Представленный в январе 2023 года мини-ПК Mac mini с чипом M2, который в США продается за $599 (около 55,8 тыс. руб.) без учета налогов, начали продавать в России за 52 тыс. руб. За эти деньги пользователям предлагаются версии с восьмиядерным процессором Apple M2, 10-ядерным видеочипом, 8 ГБ объединенной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Редакция портала «Палач» отмечает, что такой компьютер подойдет не каждому, в первую очередь из-за того, что это не портативное решение, в отличие от ноутбуков. Во-вторых, в комплекте с устройством нет монитора, клавиатуры, мыши и прочей периферии. Их можно использовать от старого ПК, однако для работы с Mac mini рекомендуют использовать хороший монитор.

По всем остальным параметрам Mac mini называют хорошим устройством за счет стильного и компактного дизайна, а также полноценных разъемов для подключения проводного интернета, USB-A, USB-C, поддержки Thunderbolt 4, портов HDMI и аудиоразъема.