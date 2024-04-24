Rocket Lab успешно вывела в космос аппарат NASA с 9-метровым солнечным парусом

Космическая компания Rocket Lab успешно запустила собственную ракету Electron с южнокорейским спутником и аппаратом NASA с солнечными парусами. Об этом сообщает Space.

Запуск состоялся в Новой Зеландии. Основной нагрузкой стал спутник NEONSAT-1, разработанный Исследовательским центром спутниковых технологий при Корейском институте передовых технологий. При помощи камеры высокого разрешения и системы искусственного интеллекта спутник станет осуществлять мониторинг и предупреждать о стихийных бедствиях вдоль береговой линии Кореи. В 2026 и 2027 годах запланированы новые пуски аппаратов группировки NEONSAT.

Вторым аппаратом стал ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System) с солнечным парусом. Небольшое, размером с тостер, устройство использует давление солнечного света для приведения космического тела в движение. Такой способ передвижения не требует топлива, и многие ученые возлагают на него большие надежды.

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В миссии ACS3 инженеры испытают развертывание композитных стрел, которые будут удерживать солнечный парус размером около 9 м с каждой стороны. Полученные данные помогут в проектировании крупномасштабных систем для спутников раннего оповещения, миссий по обнаружению астероидов, а также по наблюдению полярных регионов солнца.

Аппараты успешно доставили на разные, заранее запланированные орбиты. Миссия стала пятым орбитальным запуском для Rocket Lab и 47-м в истории компании.