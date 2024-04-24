СМИ рассказали, что последует за блокировкой TikTok в США

Законопроект, запрещающий владение видеосервисом TikTok китайской материнской компанией ByteDance, одобрил Сенат Конгресса США. За этим может последовать конституционный конфликт в связи с возможным лишением 170 млн американских пользователей видеосервиса прав на свободу слова, предусмотренных Первой поправкой к Конституции США, сообщает Bloomberg.

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Как отмечается, до этого законопроект о запрете был утвержден Палатой представителей Конгресса США. Подчеркивается, что президент страны Джо Байден уже выразил готовность поставить подпись под документом после принятия его в Сенате.

Предполагается, что компании ByteDance будет предоставлен почти год на продажу TikTok, после чего видеосервис может быть заблокирован на территории страны.

Агентство отмечает, что власти КНР, вероятно, не разрешат продажу TikTok. Они подали сигнал о том, что ни ценные алгоритмы TikTok, ни его данные не должны попасть в руки американцев, пишут авторы.

Накануне глава комитета по разведке Сената Конгресса страны Марк Уорнер заявил, что социальная сеть TikTok сможет продолжить работу на территории США, если сменит владельца.