Почему кошки могут прятать свои когти, а собаки — нет?

Кошки отличаются от собак по многим признакам, и один из главных — это строение когтей. Кошкам нужно регулярно затачивать свои когти, но при этом они могут прятать их, чтобы передвигаться совершенно бесшумно. Портал livescience.com рассказал, почему когти кошек и собак отличаются друг от друга.

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Дело в том, что кошки и собаки пользуются когтями для разных целей. Кошкам они нужны преимущественно для охоты: передние когти цепляются за добычу и не дают ей сбежать, пока задние когти вспарывают ей брюхо. Именно поэтому кошки регулярно точат когти — они должны быть достаточно острыми, чтобы животное смогло обеспечить себе пищу.

Если бы кошки постоянно держали когти выпущенными, то они бы истачивались от трения об землю — точно так же, как пилочка для ногтей обтачивает человеческие ногти. Для того, чтобы сохранить остроту когтей, кошки прячут их. По факту, в расслабленном состоянии когти всегда спрятаны: для того, чтобы выпустить их, кошки напрягают мышцы.

Разница между кошками и собаками еще и в том, что кошки — охотники-одиночки, тогда как собаки охотятся стаями. Им не нужно беречь «секретное оружие» для того, чтобы побороть добычу: собаки полагаются на совместную работу и выносливость, которая позволяет им выматывать даже крупных зверей. Например, стая волков может преследовать лося на протяжении километров, пока тот не выбьется из сил. После чего вся стая набросится на добычу разом — и готово.

Из-за численного преимущества для собак не так важны цепкие когти: им не нужно цепляться за добычу намертво. Поэтому их когти не такие острые. Но это не значит, что они совсем бесполезны: собакам когти нужны для повышенного сцепления с землей и маневренности при беге. Обе адаптации полезны для хищника, который преследует добычу на больших расстояниях.

Тем временем, кошки не используют свои когти для передвижения; исключение составляют только гепарды — они слишком быстрые, чтобы обходиться без когтей. Когти гепардов эволюционировали примерно так же, как собачьи.