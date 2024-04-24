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Астрономы зафиксировали остановившую звездообразование черную дыру

Астрономы при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили галактику, в которой активное ядро выдувает достаточно холодного и горячего газа для торможения формирования звезд. Об этом пишет NakedScience.

Астрономы зафиксировали остановившую звездообразование черную дыру
© globallookpress.com

Ранее ученые выдвинули гипотезу, что ядра галактик способны своей активностью «выдувать» холодный газ из окружающего их межзвездного пространства. Это происходит из-за того, что при поглощении вещества вокруг черной дыры образуется аккреционный диск, в котором материя крутится с огромной скоростью. Таким образом, от трения частиц друг о друга вещество в диске разогревается до огромных температур, сильно нагревая газ в областях, прилегающих к нему. И от этого излучения межзвездный газ начинает «разлетаться».

Расчеты показывали, что такое «выдувание» вряд ли способно перебить звездообразование. Однако была обнаружена связь между торможением рождения новых звезд и очень активными ядрами галактик.

Расчеты удалось подтвердить благодаря телескопу «Джеймс Уэбб». В рамках обзора Blue Jay он провел наблюдения более чем за 150 галактиками ранней Вселенной с красным смещением от 1, 7 до 3, 5. Значит, свет от этих галактик шел до нас от 9, 86 до 11, 9 миллиарда лет. Из них 17 объектов оказались «затухшими», в их числе — галактика Cosmos-11142.

В своей работе, опубликованной в журнале nature, астрономы обратил внимание на то, что «Джеймс Уэбб» засек три линии поглощения: ионизированного кальция (CA II K и CA II H) и натрия (NA I D). Поглощение на этих линиях указывает на присутствие холодного газа. Если объединить все данные наблюдений, получится «раздувающийся пузырь», потому движение газа есть и «за», и «перед» центром галактики.

Исходя из соотношения элементов и скорости «раздувания» ионизированного газа, ученые сделали вывод, что причиной этого движения может быть только активное галактическое ядро. При этом объемы «выдувания» поразили — 35 солнечных масс в земной год.

Это позволило астрономам сделать вывод, что Cosmos-11142 находится в середине процесса «торможения». При этом галактика не попадала ранее в обзоры в рентгеновском и радиодиапазоне, так как они настроены искать самые яркие активные ядра и им не хватало чувствительности, чтобы заметить активное «выдувание».

Раньше астрономы могли увидеть лишь один процент «выдуваемого» газа, а с помощью «Джеймса Уэбба» можно разглядеть и проанализировать гораздо больше, отметили авторы исследования.

Ранее данные с космического телескопа «Джеймс Уэбб» подтвердили вычисленную на основе наблюдений телескопа «Хаббл» скорость расширения Вселенной. При этом ранее данные «Хаббла» ставились под сомнение, так как расходились с другими измерениями, которые указывают на то, что сразу после Большого взрыва Вселенная расширялась быстрее.

Как отметил физик из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, обладатель Нобелевской премии Адам Рисс, подтверждение точности измерений «Хаббла» показывает, что люди «попросту чего-то не понимают в этой Вселенной». А «хаббловская напряженность» продолжает оставаться загадкой для ученых.

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