Астрономы зафиксировали остановившую звездообразование черную дыру

Астрономы при помощи космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили галактику, в которой активное ядро выдувает достаточно холодного и горячего газа для торможения формирования звезд. Об этом пишет NakedScience.

Ранее ученые выдвинули гипотезу, что ядра галактик способны своей активностью «выдувать» холодный газ из окружающего их межзвездного пространства. Это происходит из-за того, что при поглощении вещества вокруг черной дыры образуется аккреционный диск, в котором материя крутится с огромной скоростью. Таким образом, от трения частиц друг о друга вещество в диске разогревается до огромных температур, сильно нагревая газ в областях, прилегающих к нему. И от этого излучения межзвездный газ начинает «разлетаться».

Расчеты показывали, что такое «выдувание» вряд ли способно перебить звездообразование. Однако была обнаружена связь между торможением рождения новых звезд и очень активными ядрами галактик.

Расчеты удалось подтвердить благодаря телескопу «Джеймс Уэбб». В рамках обзора Blue Jay он провел наблюдения более чем за 150 галактиками ранней Вселенной с красным смещением от 1, 7 до 3, 5. Значит, свет от этих галактик шел до нас от 9, 86 до 11, 9 миллиарда лет. Из них 17 объектов оказались «затухшими», в их числе — галактика Cosmos-11142.

В своей работе, опубликованной в журнале nature, астрономы обратил внимание на то, что «Джеймс Уэбб» засек три линии поглощения: ионизированного кальция (CA II K и CA II H) и натрия (NA I D). Поглощение на этих линиях указывает на присутствие холодного газа. Если объединить все данные наблюдений, получится «раздувающийся пузырь», потому движение газа есть и «за», и «перед» центром галактики.

Исходя из соотношения элементов и скорости «раздувания» ионизированного газа, ученые сделали вывод, что причиной этого движения может быть только активное галактическое ядро. При этом объемы «выдувания» поразили — 35 солнечных масс в земной год.

Это позволило астрономам сделать вывод, что Cosmos-11142 находится в середине процесса «торможения». При этом галактика не попадала ранее в обзоры в рентгеновском и радиодиапазоне, так как они настроены искать самые яркие активные ядра и им не хватало чувствительности, чтобы заметить активное «выдувание».

Раньше астрономы могли увидеть лишь один процент «выдуваемого» газа, а с помощью «Джеймса Уэбба» можно разглядеть и проанализировать гораздо больше, отметили авторы исследования.

Ранее данные с космического телескопа «Джеймс Уэбб» подтвердили вычисленную на основе наблюдений телескопа «Хаббл» скорость расширения Вселенной. При этом ранее данные «Хаббла» ставились под сомнение, так как расходились с другими измерениями, которые указывают на то, что сразу после Большого взрыва Вселенная расширялась быстрее.

Как отметил физик из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, обладатель Нобелевской премии Адам Рисс, подтверждение точности измерений «Хаббла» показывает, что люди «попросту чего-то не понимают в этой Вселенной». А «хаббловская напряженность» продолжает оставаться загадкой для ученых.