Пользователи iPhone пожаловались на сбой YouTube Music

Баг затронул пользователей iPhone в YouTube Music, в результате чего они смотрят почти на полностью черный экран, где должна быть их музыка. Проблема, о которой стало известно 24 апреля, затрагивает не всех пользователей, но она имеет достаточно массовый характер, если верить форумам.

Пострадавшие пользователи видят только основную панель приложений с логотипом YouTube Music, функцией поиска и картинкой профиля. Также страдает панель навигации: изначально видны только вкладки Home, Explore и Library (вкладка Samples загружается позже, если вообще загружается).

© FewDirection7

Хорошая новость: судя по сообщениям, это, скорее всего, проблема на стороне сервера, а не в последнем обновлении приложения (версия 6.48.3). Плохая новость: переустановка приложения не поможет. Кроме того, проблема наблюдается только у пользователей iPhone, на Android все работает нормально.

Некоторые пользователи iPhone также сообщили об отдельной ошибке, затрагивающей элементы управления воспроизведением. Кнопки перехода к следующему и предыдущему треку были заменены на 30-секундный переход вперед и 10-секундную перемотку.

YouTube пока официально не подтвердил наличие ошибки.