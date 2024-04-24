В РАН подготовили программу исследования Луны до 2050 года

Российская академия наук (РАН) выступила с предложением не заканчивать исследования Луны после 2035 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент академии Геннадий Красников.

Выступая в Совете Федерации, он отметил, что продолжать лунную програму следует, несмотря на крушение станции «Луна-25».

«Сейчас формируется программа до 2035 года, мы говорим, что это очень малый период. Мы подготовили программу до 2050 года», - указал Красников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расстроился из-за крушения станции «Луна-25», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».