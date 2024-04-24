Ученые нашли новые признаки существования девятой планеты

Международная группа ученых-планетологов объявила о новом доказательстве существования девятой планеты Солнечной системы: гипотезу о ней подтвердили компьютерные симуляции. Об этом сообщает портал Phys.org.

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В 2015 году два астронома из Калифорнии обнаружили несколько объектов, сгруппированных за пределами орбиты Нептуна, недалеко от края Солнечной системы. Они предположили, что в одной «куче» эти объекты оказались из-за притяжения неизвестного тела — возможно, девятой планеты Солнечной системы.

По разным оценкам, она может быть суперземлей, то есть скалистой планетой, превосходящей по размерам Землю, или мининептуном, газообразным миром, размером чуть меньше Земли. Ученые предполагают, что планета находится примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун, и может иметь до 20 спутников.

С тех пор исследователи нашли больше свидетельств существования планеты, но все они косвенные. В новом исследовании планетологов из Калифорнийского технологического института, Университета Лазурного берега и Юго-западного исследовательского института речь также идет о «дополнительном доказательстве».

Ученые отслеживали движение долгопериодических объектов, которые пересекают орбиту Нептуна и демонстрируют нерегулярные перемещения во время своего путешествия. Планетологи использовали эти наблюдения для создания нескольких компьютерных симуляций, каждая из которых отображала разные сценарии.

Помимо гравитационного притяжения Нептуна, команда включила в свои симуляции влияние галактического прилива — комбинации сил, оказываемых объектами Млечного Пути за пределами Солнечной системы.

Ученые проанализировали все симуляции и пришли к выводу, что влияние большой далекой планеты наиболее правдоподобно объясняет поведение тех объектов. Симуляции, созданные исследователями, не позволяют определить местоположение планеты.